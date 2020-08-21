ركزت خطبتا الجمعة في المسجد الحرام والمسجد النبوي على دعوة المسلمين لتقوى الله عز وجل في السر والعلن وابتغاء مرضاته والبعد عن سخطه.
وقال إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ بندر بليلة، إن حِكمة اللهِ تعالى ورحمته بالخليقةِ اقتَضَتْ أنْ يتعاهدَهم بمَنْ يُصلِحُهم، وينقلُهم من الضَّلال إلى الهدى، حيث بعث فيهم أنبياءَ ورُسُلًا، هم خِيرَةُ الخلقِ، وصَفْوةُ الحَقِّ، السُّفَراءُ بين اللهِ وخَلْقِه، وذلك حتَّى يكونوا قُدوةً للمُلتَمِسين.
وأشار الخطيب إلى وقائع وأحداث عاشها النبي محمد صلى الله عليه وسلم خلال مسيرته لنصرة الإسلام، وما واجهه من سوء معاملة من المشركين.
وفي المسجد النبوي تحدث إمام وخطيب المسجد النبوي، الشيخ علي الحذيفي، في خطبة الجمعة اليوم عن التفكر والاعتبار، موصيا المسلمين بتقوى الله عز وجل.
وشدد على اتباع سبل ذوي الألباب والإحسان لأنهم أهل العقول المستقيمة، والفطر السليمة، وهم الذين ينتفعون بالوحي، ويفهمون معاني ما أنزل الله على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعملون بكلام الله، رجاء ثوابه، وخوفا من عقابه.
وأبان أن الاعتبار من أعمال العقول المستنيرة، لافتاً إلى أن الاعتبار يهدي إلى الفوز والنجاة من المهلكات ويوفق صاحبه إلى عمل الصالحات ويرشد به صاحبه إلى طريق الصالحين والمصلحين.
وأكد أن التفكير في مخلوقات الله عز وجل هو عبادة من المسلم، وأن الاعتبار بهذه المخلوقات يزيد المسلم إيمانا ويزيده رسوخا في اليقين، كما أن ذلك يحيي القلوب وينور البصائر ويقيم السلوك، مضيفا أن الإعراض عن التفكر والاعتبار يقسي القلب ويورث الغفلة ويقود إلى الندامة ويوقع في المعصية.
وفق “أخبار 24”.