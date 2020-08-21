استعرضت وزارة التعليم القدرات الخاصة بمنصة “مدرستي” التي تم إنشاؤها حديثًا استعدادًا لبدء العام الدراسي في المملكة عن بعد لمدة 7 أسابيع.
وتحاكي المنصة واقع اليوم الدراسي بشكل كامل، سواء على مستوى الأنشطة الطلابية أو الحصص الدراسية أو غيرها من الأساسيات المكونة لليوم الدراسي الحضوري.
وتبدأ “مدرستي”، التي تستقبل طلاب المرحلة الابتدائية في الثالثة مساءً ومرحلتي المتوسط والثانوي في السابعة صباحًا، بالنشيد الوطني ثم التمارين الرياضية، يليها الحصول على الجدول الدراسي والاستماع لشرح المعلم للحصة الدراسية.
وتضمن المنصة أيضًا أداء المهام والتكليفات المقدمة، بالإضافة إلى التعرف على الساعات المناسبة للتواصل الإلكتروني مع المعلمين، بما يسهم في تسهيل عملية التعلم عن بعد.
وكانت وزارة التعليم قد قررت بدء العام الدراسي الجديد من خلال عملية التعلم عن بعد لمدة 7 أسابيع، ثم الوقوف على الخطوات التالية في العام الدراسي.
وفق “أخبار 24”.