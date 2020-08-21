المنتزه البري بحائل.. حيوانات برية نادرة وجلسات شبابية وعائلية (صور)

يُعد المنتزه البري في محافظة السليمي بمنطقة حائل من أهم الأماكن التي يرتادها المتنزهون، نظراً لما يحتويه من أماكن جمالية وحيوانات برية نادرة تحتضنها الجبال وأشجار الطلح.
ويحتوي المنتزه، الذي تبلغ مساحته مليوني متر مربع، على أنواع مختلفة من الحيوانات، منها الغزلان العربية (الريم) والغزلان الأسترالية والمها الوضيحي والنعام، إضافة إلى ١٣ صنفاً مختلفاً من الحيوانات النادرة بالجزيرة العربية محمية بسياج حديدي (شبك) بارتفاع 3 أمتار وغرفة مراقبة مجهزة بشاشات مراقبة بالكاميرات للحفاظ على أمن المتنزه وحفظه من التعرض للتلف.
ويمكن للزائر التمتع بمشاهدة تلك الحيوانات وهي تتجول داخل الواحات الطبيعية والاستمتاع بالنظر إليها عن قرب بين الأشجار والأودية الصغيرة من خلال التنقل بمركبته بالمنتزه الداخلي، ما يضفي على المنتزه الجمال والتشويق.
وتتميز المنطقة الخارجية المحيطة بالمنتزه بخدمات ومرافق تحتوي على مواقع مجهزة للرحلات البرية والجلسات الشبابية والعائلية موزعة على ضفاف الجبال وتحت أشجار الطلح بأشكال وأحجام مختلفة مع توفر ألعاب للأطفال ومصليات ودورات مياه ومظلات بأماكن متفرقة بالمنتزه.
وفق “أخبار 24”.