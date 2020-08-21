قانوني يوضح كيف ينتصر نظام مكافحة التستر التجاري للمواطنين على حساب العمالة

أكد قانوني أن نظام مكافحة التستر التجاري يوفر الفرصة للمواطنين للمنافسة بقوة في المجالات التجارية التي تخضع لسيطرة العمالة الوافدة.
وأشار، خلال حديث لقناة الإخبارية، إلى أن قانون مكافحة التستر التجاري سوف يمنح المنشآت الصغيرة والمتوسطة تلك الفرصة للمنافسة مع العمالة الأجنبية.
وقال إن بعض المجالات، كالسباكة والكهرباء على سبيل المثال، دائمًا ما تخضع لسيطرة العمالة الوافدة، مؤكدًا أن النظام الجديد يُمكّن السعوديين الراغبين في بدء مشروع تجاري في مثل هذه المجالات من الدخول في معترك المنافسة بقوة.
فيديو | مستشار قانوني يوضح لـ #نشرة_النهار ماهو “التستر التجاري” ؟ #الإخبارية pic.twitter.com/BVeSPQHHIN
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) August 21, 2020
وفق “أخبار 24”.