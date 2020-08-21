أعلن استشاري مكافحة العدوى، الدكتور نزار باهبري، تماثله للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.
وظهر باهبري في مقطع فيديو مع ممرضتين في المستشفى الذي يتلقى فيه العلاج، مقدما الشكر للطاقم الطبي الذي أشرف على علاجه.
يُذكر أن باهبري أسهم في توعية الملايين من فيروس كورونا المستجد من خلال فيديوهاته على مواقع التواصل الاجتماعي
فيديو اليوم من المستشفى :
د.نزار باهبري يتماثل بالشفاء من فايروس كورونا ويشكُر الطاقم الطبي .ألف الحمدلله ♥️♥️♥️.
— عبدالله العبدلي 🇸🇦 (@T5yll_) August 21, 2020
وفق “أخبار 24”.