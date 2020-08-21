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أخبار محلية > روسيا تعلن موانع استخدام لقاحها المضاد لكورونا
21/08/2020   10:19 م

روسيا تعلن موانع استخدام لقاحها المضاد لكورونا

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حدد معهد “جماليا” الروسي عددا من التعليمات التي يجب اتباعها عند استخدام لقاح “سبوتنيك V” المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأشار إلى أنه يُمنع إعطاء اللقاح للنساء الحوامل والمرضعات وكل من يعاني من حساسية مفرطة، بالإضافة إلى الأشخاص الذي يعانون من أمراض معدية.

وأوضح أنه يجب فحص المريض من قبل الطبيب وقياس درجة حرارته قبل استخدام اللقاح، وشدد على ضرورة إبقاء المريض تحت مراقبة الطبيب لمدة نصف ساعة على الأقل قبل إعطائه اللقاح. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أنه يمكن استخدام اللقاح في حالات الإصابة بعدوى فيروسية بالجهاز التنفسي، بشرط التأكد من أن درجة الحرارة طبيعية.

روسيا تعلن موانع استخدام لقاحها المضاد لكورونا

أخبار محلية
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