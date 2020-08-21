يعاني كثيرون من مشكلة رائحة الفم الكريهة، ويلجأون لمستحضرات لعلاجها، مثل بخاخ برائحة النعناع وغيره، وهو ما يمنع الرائحة مؤقتا، لكن تظل المشكلة موجودة، حيث تشكل الأغذية والأمراض والعادات معظم أسباب ظهور تلك الرائحة.
1- نزلات البرد
التهابات الجهاز التنفسي مثل نزلات البرد والتهاب الشعب الهوائية يمكن أن تسبب رائحة الفم الكريهة، لأن البكتيريا المسببة للرائحة تتغذى على المخاط، وإذا كنت تعاني من انسداد الأنف، فسوف تلجأ إلى التنفس من الفم، ما يؤدي إلى جفاف الفم والحلق.
2- قرحة المعدة
القرحة نفسها لا تسبب رائحة كريهة، لكن الرائحة لنوع من البكتيريا التي تسبب القرحة (هيليكوباكتر بيلوري)، وفقًا لدراسة طبية، وقد يؤدي علاج تلك البكتيريا بالمضادات إلى التخلص من رائحة الفم الكريهة.
3- تناول الأدوية
يمكن لأكثر من 400 وصفة طبية أن توقف تدفق اللعاب إلى الفم، وهو المفيد لهضم الطعام والتخلص من البكتيريا المسببة للرائحة، ولأننا لا يمكن أن نستغني عن الأدوية فإن جمعية طب الأسنان الأمريكية توصي بترطيب الفم ومضغ العلكة الخالية من السكر، واستعمال غسولات الفم للترطيب.
4- التهاب اللوزتين
تنحصر كميات من البكتيريا الصلبة وجزيئات الطعام والخلايا الميتة والمخاط في حواف اللوزتين والجزء الخلفي من اللسان، وعادة لا تكون ضارة باستثناء الرائحة الكريهة، ويمكن التخلص منها بسرعة بالغرغرة بالماء المالح.
5- بكتيريا اللسان
البكتيريا الموجودة على اللسان هي السبب الرئيسي لرائحة الفم الكريهة، نظف اللسان بفرشاة الأسنان أو مكشطة اللسان، والثانية أفضل، مع تجنب الفرشاة البلاستيكية الهشة والمعدنية الحادة.
6- اتباع الحمية
عندما تلجأ لحمية لا تحتوي على الكربوهيدرات وتزيد فيها كمية البروتينات، يبدأ الجسم في حرق الدهون للحصول على الطاقة، ما يُكون مركبات تُسمى “الكيتونات”، والتي تسبب رائحة الفم الكريهة، وحتى لا تفسد الحمية فليس لديك إلا إخفاء الرائحة بعلكة خالية من السكر.
7- الفاكهة المجففة
تحتوي الفاكهة المجففة على كثير من السكر، وهو المفضل كغذاء للبكتيريا المسببة للرائحة، فربع كوب من الزبيب يعادل 21 جرامًا من السكر، و17 جراما من المشمش المجفف يعادل 4-5 ملاعق صغيرة منه، كما أن الفواكه المجففة لزجة، وتعلق بين الأسنان، فعليك بتنظيفها.
8- ارتجاع المريء أو الحموضة المعوية
ارتجاع المريء هو اضطراب هضمي شائع، وقد تكون رائحة الفم الكريهة ناتجة عن عودة بعض الأطعمة غير المهضومة من المعدة إلى المريء، أو قد يكون السبب هو التهيج الناتج عن حمض المعدة والذي قد يصل إلى الحلق.
9 – تسوس وحشوات الأسنان
يحدث أن كثيرا من جزيئات الطعام تبقى في شقوق وبين الأسنان، ما يسبب تكاثر البكتيريا، وبالتالي تسوس الأسنان وأمراض اللثة ورائحة الفم الكريهة، كما يمكن أن تسبب أطقم الأسنان غير المناسبة نفس المشاكل، حينئذ يجب زيارة طبيب الأسنان.
10- المشروبات والتدخين
المشروبات التي تحتوي على الكافيين والأطعمة الحارة والسجائر يمكن أيضًا أن تسبب جفاف الفم لأنها تعيق إنتاج الكثير من اللعاب أثناء النوم، وهو ما يفسر رائحة الفم الكريهة صباحا، كما أن تناول الكحوليات يحفز البكتيريا التي تسبب نفس الرائحة.
11- طرق علاجية أخرى
يمكن التخلص من رائحة الفم الكريهة بالإكثار من شرب الماء، وتنظيف الأسنان، واستخدام غسول الفم والغرغرة مدة كافية للقضاء على الجراثيم والبكتيريا في الفم، ما يقلل أيضا من مشاكل اللثة والأسنان.
وفق “أخبار 24”.