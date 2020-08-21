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أخبار محلية > محذرةً من تراكم المديونيات.. شركة المياه تهيب بالمرتفقين غير النظاميين تقنين أوضاعهم
21/08/2020   10:21 م

محذرةً من تراكم المديونيات.. شركة المياه تهيب بالمرتفقين غير النظاميين تقنين أوضاعهم

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دعت شركة المياه الوطنية المواطنين والمقيمين المرتفقين بخدماتها بطريقة غير نظامية في كافة مناطق المملكة للمبادرة بالتسجيل النظامي في خدماتها.

وحذّرت الشركة من أن الاستمرار في الحصول على خدمات المياه والصرف الصحي بصورة غير نظامية قد يعرّض مرتكبيه للغرامات وتراكم المديونيات المترتبة على الإيصال غير النظامي، داعيةً للتواصل مع مركز الاتصال الموحد 920001744 لتقنين الأوضاع.

وأوضحت “المياه الوطنية” أن توصيلة الصرف غير النظامية عبارة عن ربط العقار بشبكات المياه أو الصرف الصحي بطريقة مخالفة، ما يتسبب في ضرر للغير. وفق “أخبار 24”.

محذرةً من تراكم المديونيات.. شركة المياه تهيب بالمرتفقين غير النظاميين تقنين أوضاعهم

أخبار محلية
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