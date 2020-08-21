قانوني يكشف عقوبة غوميز بعد الإساءة للأهلي

كشف القانوني والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أحمد الأمير، العقوبة التي قد يتعرض لها المحترف الفرنسي بصفوف الهلال بافيتيمبي غوميز بسبب مقطع الفيديو المُسيء للأهلي الذي نشره عبر حسابه بإنستقرام.
وغرد الأمير عبر حسابه بموقع تويتر:”إذًا كان هذا المقطع صادر فعلاً من حساب رسمي للاعب، فذلك يعتبر إساءة إعلامية جسيمة فيها تجريح و إساءة و يعاقب عليها اللاعب بالإيقاف لمدة عام وغرامة مالية ٣٠٠ألف ريال”.
وأثارت الصورة التي أعاد المحترف الفرنسي في صفوف نادي الهلال، بافيتيمبي غوميز، نشرها على حسابه بموقع إنستقرام، الجدل قبل مباراتهم أمام الأهلي.
وكُتب على الصورة المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي، التي أعاد غوميز نشرها على حسابه بموقع إنستقرام من أحد متابعيه، بطريقة القصة Story، قبل أن يحذفها، كلام يُسيء لفريق الأهلي. وفق “أخبار 24”.
وتقدم غوميز، بعد مشاركته بمباراة فريقه أمام الأهلي، باعتذار عما نشره على حسابه الشخصي بموقع إنستقرام قبل مواجهة الأهلي اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري.
إذًا كانت هذا المقطع صادر فعلاً من حساب رسمي للاعب، فذلك يعتبر إساءة إعلامية جسيمة فيها تجريح و إساءة و يعاقب عليها اللاعب بالإيقاف لمدة عام وغرامة مالية ٣٠٠الف ريال https://t.co/p1BOA1by7W pic.twitter.com/YWBaE8C98b
— ⚖️ أحمد الأمير Ahmad Alamir (@AhmadAlamir1) August 20, 2020