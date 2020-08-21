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أخبار محلية > تعرّف على أماكن 32 وفاة بفيروس كورونا أُعلنت اليوم في المملكة
22/08/2020   2:08 ص

تعرّف على أماكن 32 وفاة بفيروس كورونا أُعلنت اليوم في المملكة

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 32 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 3580 حالة وفاة .

وأوضحت أن هناك 5 وفيات في كل من مكة المكرمة وحائل، و4 في كل من الرياض والهفوف، و2 في كل من حفر الباطن وصبيا، ومتوفى واحدا في كل من جدة وجازان وتبوك والمبرز وعرعر وصامطة وأبو عريش وسكاكا والقويعية والدرب.

يُذكر أن “الصحة” أعلنت اليوم عن تسجيل 1213 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 305186 حالة. وفق “أخبار 24”.

تعرّف على أماكن 32 وفاة بفيروس كورونا أُعلنت اليوم في المملكة

أخبار محلية
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