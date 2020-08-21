شهّرت وزارة التجارة اليوم الجمعة بمنشأة ومالكها ومدير فرعها، وذلك بعد صدور حكم قضائي نهائي بإدانتهما وثبوت تورطهما في مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري.
وأوضحت أن المنشأة تعمل في تجارة المواد الغذائية ومستلزمات المطاعم، وتورط القائمان عليها في عرض وبيع دجاج فاسد غير صالح للاستهلاك الآدمي.
وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام فرض غرامة مالية على المنشأة وإغلاقها، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.
يشار إلى أن النظام ينص على فرض عقوبات تصل إلى السجن 3 سنوات أو غرامة مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقته وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها، والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
وفق “أخبار 24”.