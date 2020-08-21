تعرّف على المواد الممنوعة من الشحن عبر البريد السعودي

أوضح البريد السعودي أن بعض المواد يُمنع شحنها عبر خدماته، وذلك في إطار الإجراءات الأمنية والوقائية المتبعة.
ويُمنع نقل المواد السامة والمعدية، مثل مبيدات الآفات والمواد الكيميائية الزراعية ومركبات الزئبق والفيروسات، عبر البريد السعودي، إضافة إلى السوائل القابلة للاشتعال مثل القداحات ودهان الزيت والغراء وبعض العطور وأعواد الثقاب والفحم والحطب والألعاب النارية والذخيرة.
كما تُمنع المواد السائلة الحارقة، مثل البطاريات السائلة وزئبق حمض الهيدروكلوريك، وأسطوانات الغاز وأسطوانات تعبئة القداحات بالبوتان والإسبراي وغيرها من الغازات المضغوطة. وفق “أخبار 24”.
ويحظر البريد السعودي شحن المواد المؤكسدة مثل مساحيق التبييض، إضافة إلى مواد أخرى مثل حليب الأطفال والآثار والقطع التاريخية والأدوية البشرية المصنعة محليا.
تعرف على المواد المحظورة من الشحن📦
#البريد_السعودي pic.twitter.com/5sUHilaco8
— البريد السعودي (@saudipost) August 21, 2020