نشرت وكالة الأنباء السعودية (واس) صوراً من مياه البحر الأحمر بمحافظة حقل التابعة لمنطقة تبوك، والتي تُعد مقصداً لهواة الغوص لتمتعها ببيئة بحرية متنوعة.
وأظهرت الصور جمال الحياة البحرية في تلك الأعماق التي يبدي من أجلها الكثير من محبي البحر ولعهم الشديد بها، سواء تعلق الأمر بالسباحة أو الرياضات المائية البحرية أو صيد الأسماك.
وتُعرف محافظة حقل كواحد من أبرز المواقع السياحية في المملكة، وتتفرد بمناخ معتدل صيفاً ودافئ شتاءً، وتتميز أعماق مياهها بصفاء الرؤية وتعدد التضاريس وتنوع الكائنات الحية البحرية المتنوعة في أشكالها وألوانها.
وفق “أخبار 24”.