كشف المتحدث باسم الهيئة العامة للغذاء والدواء تيسير المفرج، عن أبرز الموضوعات التي ناقشها الاجتماع الطارئ لرؤساء الجهات الرقابية في عدد من الدول والمنظمات الدولية، مشيراً إلى أن الاجتماع اهتم ببحث المستجدات الخاصة بفيروس “كورونا”.
وقال المفرج في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن أهم العناوين التي وقف أمامها الاجتماع هو سلامة الإمدادات وتوفر الغذاء الكافي في ظل “كورونا”، إلى جانب تبادل الخبرات وتعزيز التواصل.
وأضاف أن الجهات المعنية في المملكة استطاعت التعامل مع جائحة “كورونا” من خلال ضمان وجود وفرة في المواد الغذائية، إلى جانب سلامة تلك الإمدادات.
فيديو | متحدث هيئة الدواء والغذاء: العنوان الأهم في الاجتماع الطارئ لرؤساء الجهات الرقابية هو سلامة الإمدادات وتوفر الغذاء الكافي#الإخبارية#رئاسة_العشرين pic.twitter.com/lvknVSNveH
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 21, 2020
وفق “أخبار 24”.