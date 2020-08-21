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أخبار المناطق > “بيل غيتس” يحذر من خطورة انتشار وباء آخر وسط انشغال العالم بجائحة “كورونا”
22/08/2020   2:13 ص

“بيل غيتس” يحذر من خطورة انتشار وباء آخر وسط انشغال العالم بجائحة “كورونا”

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حذّر مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس من خطورة انتشار “الملاريا”، في ظل انشغال العالم بمكافحة فيروس “كورونا” المُستجد.  

وقال غيتس إن بعوض الملاريا لم يأخذ استراحة وسط جائحة “كورونا”، مبيناً أنه يتوقع وصول ذروة انتشار جائحة “كورونا” في بعض الدول خلال ذروة الإصابة بالملاريا.

 وأضاف أنه خلال تفشي فيروس إيبولا عام 2014 في غرب أفريقيا، تسببت الأمراض مثل الملاريا والسل وفيروس نقص المناعة البشرية في وفيات أكثر بكثير من الإيبولا نفسه.  وفق “أخبار 24”.

 ونوه إلى أنه وفقاً لتوقعات منظمة الصحة العالمية إذا لم يتم حل الوضع، فإن الوفيات الناجمة عن الملاريا في أفريقيا ستصل إلى مستوى عام 2000، عندما توفي 764 ألف شخص.

“بيل غيتس” يحذر من خطورة انتشار وباء آخر وسط انشغال العالم بجائحة “كورونا”

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