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أخبار محلية > وكيل “الصحة” يوضح الفارق بين فيروسي متلازمة الشرق الأوسط و”كورونا” المُستجد
22/08/2020   10:16 ص

وكيل “الصحة” يوضح الفارق بين فيروسي متلازمة الشرق الأوسط و”كورونا” المُستجد

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أوضح وكيل وزارة الصحة للصحة العامة، الدكتور هاني جوخدار، الفرق بين فيروسي كورونا المُسبب لمتلازمة الشرق الأوسط، وكورونا المُستجد “كوفيد-19”. 

وقال جوخدار في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن الفيروسين من نفس العائلة التي تشمل 7 فيروسات تاجية، أربعة منها توجد منذ زمن طويل ويتعايش معها الإنسان وتُسبب التهابات بسيطة في الجيوب الأنفية وبعض الأعراض الأخرى.  

 ونوه إلى أن فيروس “سارس” من نفس العائلة أيضاً وظهر في شرق آسيا عام 2003، قبل أن ينتشر في عدة دول أخرى حتى وصل إلى كندا.   وفق “أخبار 24”.

 ولفت إلى أن الفارق بين النوعين الآخرين وهما فيروسا متلازمة الشرق الأوسط وكورونا المُستجد هو اختلاف الجينات بينهما. 

 

وكيل “الصحة” يوضح الفارق بين فيروسي متلازمة الشرق الأوسط و”كورونا” المُستجد

أخبار محلية
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