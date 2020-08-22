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أخبار محلية > بالفيديو.. الشيخ “السلمي” يُحذر من خطورة السحر وتعامل النساء مع المشعوذين
22/08/2020   10:16 ص

بالفيديو.. الشيخ “السلمي” يُحذر من خطورة السحر وتعامل النساء مع المشعوذين

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حذّر أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء الشيخ عبدالله السلمي، من خطورة السير في طريق السحر والذهاب إلى المشعوذين والكهان.  

وأكد السلمي خلال الإجابة على استفسار بشأن خطورة السحر في إحدى حلقات برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، أن السحر من أعظم الكبائر وقد بيّن النبي محمد ﷺ خطورته؛ لذا ينبغي للناس خاصةً النساء معرفة خطورة هذا الأمر.

ولفت إلى أن السحر منهي عنه كونه مضراً وكذلك من الأمور التي تصل إلى الكفر؛ موضحاً أن من يحدد مدى وصول السحر من عدمه في كل حالة إلى الكفر هو ولي أمر المسلمين. 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. الشيخ “السلمي” يُحذر من خطورة السحر وتعامل النساء مع المشعوذين

أخبار محلية
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