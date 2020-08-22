“الصحة”: 60 يومًا لم تسجل المملكة أي إصابة بفيروس “كورونا الشرق الأوسط”

أعلنت وزارة الصحة، عدم تسجيل المملكة أي إصابة بفيروس “كورونا” الشرق الأوسط (المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية) خلال الـ60 يوماً الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة أن آخر حالات إصابة بالفيروس كانت مايو الماضي وعددها 6 حالات لرجال سُجلت بمدينة الخرج، توفيت 4 حالات منها، مبينة أن المتوفين 3 منهم مسنون تجاوزت أعمارهم 90 عاماً والوفاة الرابعة، لشخص عمره 58 عاماً.
وأبانت أنه تم في أبريل الماضي تسجيل حالة إصابة واحدة، في حين تم تسجيل 17 حالة إصابة في شهر مارس.
يشار إلى أن متلازمة الشرق الأوسط التنفسية هي مرض تنفسي فيروسي يتسبب فيه أحد فيروسات كورونا، حيث اكتُشف في المملكة عام 2012 وينتقل أساساً من الحيوان إلى الإنسان، ولكنه يمكن أن ينتقل أيضاً من شخص إلى آخر. وفق “أخبار 24”.
وتشمل أعراض المرض الشائعة: الإصابة بالحمى، الإصابة بالسعال، الإصابة بضيق التنفس، الالتهاب الرئوي في بعض الحالات، وفي حالات أخرى لم تقتصر أعراض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية على أعراض الجهاز التنفسي فقط بل امتد تأثيرها للجهاز الهضمي، فأصيب البعض بالإسهال، والغثيان، والقيء.