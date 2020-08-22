مع بدء توطين 9 مهن.. “الموارد البشرية” تنفذ حملات تفتيشية على منشآت التجارية بالرياض

نفذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، جولات تفتيشية متفرقة على المنشآت التجارية في العاصمة، وذلك بالتزامن مع بدء تطبيق قرار توطين المهن في منافذ بيع 9 أنشطة اقتصادية بنسبة 70%.
وأوضح مدير عام فرع الوزارة محمد الحربي، أن الحملات نفذت مساء أمس (الجمعة)، بمشاركة إدارة الضبط الميداني بشرطة الرياض، وتم خلالها زيارة 168 منشأة، أسفرت عن تحرير 7 مخالفات وتوجيه 111 إنذاراً.
وأشار إلى أن القرار الوزاري يأتي لرفع مستوى مشاركة المواطنين في سوق العمل وإيجاد المزيد من فرص العمل في مختلف مناطق المملكة؛ مشدداً على أنه ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان التزام المنشآت بتنفيذ هذا القرار. وفق “أخبار 24”.