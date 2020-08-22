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أخبار محلية > بالفيديو.. “الزعاق” يوضح بعض ملامح وأحداث السنة الهجرية الجديدة 1442 هــ
22/08/2020   10:27 ص

بالفيديو.. “الزعاق” يوضح بعض ملامح وأحداث السنة الهجرية الجديدة 1442 هــ

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قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، الدكتور خالد الزعاق، إن ‏السنة الهجرية الجديدة 1442هـ؛ سنة بسيطة، عدد أيامها 354 يوما، إذ ستكمل 6 شهور عدتها بـ 30 يومًا، فيما ‏تكون الأخرى 29 يومًا.‏

وأوضح الزعاق في مقطع فيديو أن الأشهر المكتملة، تشمل، صفر، وربيع ثان، وجمادى آخرة، وشعبان، ‏ورمضان، وذا القعدة، أما بقية الشهور فتكون عدتها 29 يوما.‏

وأشار إلى أن أول أيام شهر رمضان سيكون 13 أبريل، وعيد الفطر يوم (الخميس) 13 ‏مايو، وأول شهر ذي الحجة سيوافق (الأحد) 11 يوليو، لافتًا إلى هذا العام الهجري لن ‏يشاهد فيه سكان المنطقة العربية أي ظواهر خسوف أو كسوف، في الوقت التي سيشاهدها سكان عدد من دول العالم الأخرى.

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “الزعاق” يوضح بعض ملامح وأحداث السنة الهجرية الجديدة 1442 هــ

أخبار محلية
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