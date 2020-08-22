التعاون يُعلن التعاقد مع هداف سيدني الأسترالي

أعلن نادي التعاون، مساء الجمعة، التعاقد مع مهاجم فريق ويسترن سيدني الأسترالي ميتشل ديوك،، لدعم خط مقدمة الفريق الأول لكرة القدم، انطلاقاً من الموسم المقبل.
وجاء اختيار نادي التعاون لهداف الفريق الأسترالي، بدلاً من الكاميروني ليندر تاوامبا الذي انتهت علاقته مع النادي الأصفر الفترة الماضية، بعد عدم رغبته في استكمال الموسم بعد توقف كورونا، وبالتالي خضوعه لقرار المنع من تمثيل الأندية السعودية.
وخاض صاحب الـ 29 عامًا 26 مباراة على صعيد الدوري، سجل خلالها 16 هدفًا، وصنع اثنين، بعد أن انتقل إليه مطلع 2019 قادمًا من فريق شيميزو الياباني، كما لعب مع بلاك تاون، وسنترال كوست الأستراليين. وفق “أخبار 24”.