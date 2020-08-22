رئيس الأهلي: فوزنا على الهلال عادي مجرد ثلاث نقاط

قال رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عبدالإله مؤمنة، إن فوز فريقه على نظيره الهلال عادي فهو مجرد ثلاث نقاط حصلوا عليها.
وأضاف مؤمنة وفقاً لـ “الديوانية”:”مشاكل الأهلي لو واجهت أي فريق غيره لن يكون في نفس المركز الحالي، والفريق يضم لاعبين رجالاً وتحديداً العنصر المحلي”.
وتابع رئيس النادي الأهلي: “بيني وبين اللاعبين تفاهم واستطعنا تجاوز مرحلة الاختلاف، نحن نواجه تحديات مادية ولا أحب كلمة أزمة مالية وكان هناك بعض التنارلات”. وفق “أخبار 24”.
وفاز الأهلي على نظيره الهلال بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري.