مصادر: جنوى الإيطالي اتفق مع “جيوفينكو” ويرسل قريبًا عرضًا رسمياً للهلال

أفات تقارير صحفية إيطالية بأن محترف الهلال سيبستيان جيوفينكو اتفق مع إدارة نادي جنوى (المنافس في الدوري الإيطالي) على الانتقال إليه، وأن جنوى سيرسل عرضًا رسميًا للهلال لطلب شراء اللاعب.
وأشارت صحيفة “Calciomio” الإيطالية إلى أن جيوفينكو يمكنه فسخ تعاقده مع الهلال الذي يمتد حتى صيف العام المقبل، وأنه مستعد لخفض راتبه للعب في الدوري الإيطالي مجددًا.
وأضافت أن اللاعب يسعى للعودة للدوري الإيطالي على أمل الانضمام لصفوف منتخب بلاده والمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2021م.
وبينما رحب جيوفينكو في وقت سابق بالعودة إلى إيطاليا، أكد الهلال في حينه بحسب صحيفة “الجزيرة” أن اللاعب مستمر مع الفريق حتى نهاية تعاقده. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن جيوفنكو الذي انضم للهلال في يناير 2019 شارك مع الفريق في 53 مباراة محلية وقارية، سجل خلالها 13 هدفًا وصنع 14 آخر، وتُوج بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2019م.