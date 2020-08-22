أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهات اليوم (السبت) بوجود نشاط لرياح وأتربة مثارة، بالمدينة المنورة، ورياح نشطة وسحب رعدية على منطقة نجران.
وأوضحت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالأرصاد أن الحالة بالمدينة المنورة تشمل نشاطا في الرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية، وتشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية، والعلا، والعيص، والمهد، وبدر، وينبع، وتستمر حتى الساعة السابعة مساء.
وأبانت أن مدن بدر الجنوب وحبونا بمنطقة نجران ستشهد رياحاً نشطة وسحباً رعدية، مع تدن في مدى الرؤية، وتبدأ الحالة عند الساعة 12 ظهراً وتستمر حتى السابعة مساء.
وفق “أخبار 24”.