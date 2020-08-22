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أخبار الخرج > آلية تنظيم العملية التعليمية والأكاديمية في جامعة الأمير سطام
22/08/2020   3:01 م

آلية تنظيم العملية التعليمية والأكاديمية في جامعة الأمير سطام

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أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز عن آلية سير العملية التعليمية لجميع البرامج الأكاديمية من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1442هـ.

حيث تتضمن تلك الآلية تسخير جميع الإمكانات البشرية والتقنية لضمان سير العملية التعليمة بسلاسة و أمان.

وقد شملت تلك الآلية بأن يكون التدريس عن بعد للمقررات النظرية والشق النظري من المقررات المحتوية على شقين(نظري -عملي) من خلال نظام التعلم الإلكتروني -بلاكبورد-والمنصات الإلكترونية الأخرى المتاحة وحضوريًا للشق العملي والسريري مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية. كما يمكن استخدام المعامل الافتراضية وبرامج المحاكاة المتاحة في المواقع الرسمية لتدريس المقررات العملية والسريرية.

ذلك ذكر وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور مشاري بن عياد العصيمي الذي أوضح أن أداء الاختبارات الفصلية والنهائية لجميع المقررات سيكون حضوريًا مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، وتقييم الطلبة سيتم وفق نظام التقديرات المعتمد في لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية والقواعد التنفيذية، كما ستطبق لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية وقواعدها التنفيذية فيما يخص الحرمان والاعتذار عن فصل أو مقرر.

وذكر العصيمي أن ما يتعلق بالشق العملي والسريري فإنه يجب التقيد بجميع الأنظمة والتعليمات والبرتوكولات الاحترازية المطبقة لدى الجامعة وأن لايزيد عدد الطلاب عن العدد المسموح به في القاعة أو المعمل مع ضمان إحتواء القاعات والمعامل بالملصقات والإرشادات التوعوية وتطبيق مسافات التباعد بين الطلاب وإلتزام الجميع بلبس الكمامات والتعقيم المستمر وتحميل تطبيق (تباعد وتوكلنا).

آلية تنظيم العملية التعليمية والأكاديمية في جامعة الأمير سطام

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