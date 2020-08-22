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أخبار المناطق > الأمير حسام بن سعود يوجه بإطلاق حملة “من أجل الباحة”
22/08/2020   4:24 م

الأمير حسام بن سعود يوجه بإطلاق حملة “من أجل الباحة”

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وجه أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود، اليوم (السبت) بإطلاق حملة “من أجل الباحة”.

وقالت إمارة المنطقة إن الحملة تهدف إلى نظافة المنتزهات والحدائق والمواقع الأثرية والسدود بمدينة الباحة ومحافظاتها، وزيادة الوعي لدى الأهالي والزوار.

وأشار رئيس مجلس شباب منطقة الباحة، حازم ظهران، إلى أن الحملة ستنطلق غدًا الأحد، بالتعاون مع أمانة المنطقة، وفرع وزارة المياه والبيئة والزراعة، وعدد من الإدارات الحكومية والفرق التطوعية بالباحة. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن الحملة تتزامن مع موسم الصيف وحالة الأمطار، حيث يمكن استغلال هذه الظروف لإعادة تهيئة وتنظيف المواقع السياحية.

الأمير حسام بن سعود يوجه بإطلاق حملة “من أجل الباحة”

أخبار المناطق
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