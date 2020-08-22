“تعليم المدينة” تطلق 56 برنامجًا للمعلمين وقادة ‏المدارس عبر منصة “مدرستي”

أعلنت إدارة التعليم بالمدينة المنورة، بالتعاون مع مكاتب التعليم إطلاق 56 برنامجاً تدريبياً لتدريب المعلمين وقادة المدارس على نظام إدارة التعليم الإلكتروني عبر منصة “مدرستي”.
وأوضحت إدارة التدريب والابتعاث – بنين بـ”تعليم المدينة” أن مواعيد التدريب، ستبدأ من غد (الأحد) وحتى (الأربعاء) 14/1/ 1442، وذلك لمعلمي وقادة المدارس بشمال المدينة، ومن 7/1 وحتى 14/1 لإدارة الجنوب وشرق المدينة.
وحددت مواعيد التدريب بغرب المدينة في الفترة من الإثنين 5/1 وحتى الأربعاء 14 /1، ومن 5/1 وحتى 8/1 لمكتب التعليم بوادي الفرع، وخيبر، والحناكية، وبدر، مبينة أنه يمكن الدخول على الرابط للاطلاع على تفاصيل البرامج. وفق “أخبار 24”.