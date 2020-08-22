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أخبار محلية > “تعليم المدينة” تطلق 56 برنامجًا للمعلمين وقادة ‏المدارس عبر منصة “مدرستي”
22/08/2020   4:23 م

“تعليم المدينة” تطلق 56 برنامجًا للمعلمين وقادة ‏المدارس عبر منصة “مدرستي”

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أعلنت إدارة التعليم بالمدينة المنورة، بالتعاون مع مكاتب التعليم إطلاق 56 برنامجاً تدريبياً ‏لتدريب المعلمين وقادة المدارس على نظام إدارة التعليم ‏الإلكتروني عبر منصة “مدرستي”.‏

وأوضحت إدارة التدريب والابتعاث – بنين بـ”تعليم المدينة” أن مواعيد التدريب، ستبدأ من غد (الأحد) وحتى (الأربعاء) 14/1/ 1442، وذلك ‏لمعلمي وقادة المدارس بشمال المدينة، ومن 7/1 وحتى 14/1 ‏لإدارة الجنوب وشرق المدينة.‏

وحددت مواعيد التدريب بغرب المدينة في الفترة من الإثنين 5/1 ‏وحتى الأربعاء 14 /1، ومن 5/1 وحتى 8/1 لمكتب التعليم ‏بوادي الفرع، وخيبر، والحناكية، وبدر، مبينة أنه يمكن الدخول على الرابط للاطلاع على تفاصيل البرامج.‏ وفق “أخبار 24”.

“تعليم المدينة” تطلق 56 برنامجًا للمعلمين وقادة ‏المدارس عبر منصة “مدرستي”

أخبار محلية
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