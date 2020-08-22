“الأمن العام” يستعرض بالفيديو جرائم تم القبض على مرتكبيها

استعرض الأمن العام عددًا من مقاطع الفيديو التي توثق لجرائم تمت مباشرتها ومجرمين تم القبض عليهم، بفضل جهود رجال الأمن في مختلف مناطق المملكة، خلال الأسبوع المنقضي.
ومن أبرز هذه الجرائم، ما قام به مواطن في حفر الباطن حين سكب مادة قابلة للاشتعال على 25 شاحنة لنقل الأعلاف وأضرم النار فيها، قبل أن تتمكن الجهات الأمنية من تحديد هويته والقبض عليه.
كما أبرز الفيديو الجريمة التي أوقع رجال الأمن بشرطة الرياض بأطرافها، وهم ثلاثة مواطنين ينتحلون صفة نساء عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستدراج ضحاياهم، ومن ثم سرقة مركباتهم وأموالهم. وفق “أخبار 24”.
وفي الرياض أيضًا، أطاحت الأجهزة الأمنية بتشكيل من خمسة سودانيين وثلاثة مواطنين يقومون بتحويل الأموال إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية، حيث تجاوزت الأموال التي قاموا بتحويلها خلال العام الجاري 500 مليون ريال.
وأشار الأمن العام إلى ما أنجزه رجال الأمن بشرطة القصيم، حيث ألقوا القبض على تشكيل عصابي من 6 أشخاص، باكستانيي الجنسية، يمتهنون تزوير الوثائق والمستندات الرسمية، حيث تم ضبط مبلغ 23 ألف ريال بحوزتهم.
في قبضة رجال الأمن . #تم_القبض pic.twitter.com/kueoLaZIr1
— الأمن العام (@security_gov) August 22, 2020