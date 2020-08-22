سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم (السبت)، أدوية ومستلزمات طبية إلى 8 مستشفيات لبنانية، توفر الخدمات والأدوية مجانا للمستفيدين، وذلك بالتعاون مع الهيئة العليا للإغاثة في لبنان.
وأبان مركز الملك سلمان أن التسليم تم بحضور مدير مكتب المركز في لبنان فهد القناص والأمين العام للهيئة اللواء محمد خير، وممثلين عن المستشفيات والمستوصفات.
وأوضح القناص أن عملية التسليم اليوم شملت أكثر من 50 صنفا من المستلزمات الطبية والأدوية بكميات كبيرة، تشتمل على الاحتياجات الأساسية لتلك الجهات من مستلزمات طبية طارئة إثر الأوضاع الصحية المستجدة في لبنان، كما روعيت في المساعدات تداعيات أزمة كورونا المستجدخصوصاً في ظل التزايد في عدد الإصابات.
وتأتي هذه المساعدات في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اللبناني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن.
وفق “أخبار 24”.