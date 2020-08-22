تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للحظة خروج استشاري مكافحة العدوى، الدكتور نزار باهبري، من المستشفى بعد تماثله للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأظهر المقطع باهبري، أثناء توديعه للطاقم الطبي بالمستشفى، فيما قام الأطباء والممرضون بالتصفيق له وإلقاء الورود عليه، احتفالاً بتعافيه وخروجه من المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم.
وكان الدكتور نزار باهبري، قد أعلن أمس (الجمعة)، تماثله للشفاء من الإصابة بالفيروس، الذي كان باهبري من أبرز العاملين في مواجهته والتوعية بمخاطره.
وفق “أخبار 24”.