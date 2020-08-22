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أخبار محلية > بالفيديو.. طائرات “السعودية” لإجلاء المواطنين من الخارج تتزين بشعار “قمة العشرين”
22/08/2020   4:26 م

بالفيديو.. طائرات “السعودية” لإجلاء المواطنين من الخارج تتزين بشعار “قمة العشرين”

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اكتست طائرات “الخطوط السعودية” حلّة جديدة خلال الرحلات التي سيّرتها مؤخرًا، أضفت عليها رونقًا خاصًا، حيث تزينت بشعار قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها المملكة العام الجاري.

وتستعد طائرة الخطوط السعودية في مطار هيثرو بلندن للإقلاع، بعدما اكتست بشعار “G20” المعتمد للقمة العالمية المرتقبة.

وخلال الرحلات التي خُصصت لإجلاء المواطنين العالقين في الخارج إبّان أزمة كورونا، كانت طائرة الخطوط السعودية التي تحمل الرحلة رقم “SV42” الاستثنائية، القادمة من مطار لوس أنجلوس إلى الرياض، تكتسي بألوان علم المملكة وتتزين بشعار “G20” لتبرز للعالم أهمية ومكانة المملكة التي تستعد لاستضافة أبرز قادة العالم. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن المملكة تستضيف القمة هذا العام للمرة الأولى في تاريخها، حيث من المقرر انعقادها في الرياض يومي 21- 22 نوفمبر المقبل، وستناقش القضايا المالية والاجتماعية والاقتصادية العالمية، تحت عنوان “اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع”.

بالفيديو.. طائرات “السعودية” لإجلاء المواطنين من الخارج تتزين بشعار “قمة العشرين”

أخبار محلية
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