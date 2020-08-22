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أخبار الخرج > بالصور..#بلدية_الخرج تنقذ صحتنا من 7 مطاعم مخالفة وتتلف 143 كجم من الأطعمة الفاسدة
22/08/2020   5:13 م

بالصور..#بلدية_الخرج تنقذ صحتنا من 7 مطاعم مخالفة وتتلف 143 كجم من الأطعمة الفاسدة

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قامت بلدية محافظة الخرج ممثلة بإدارة الرقابة الصحية خلال حملاتها على المحلات التجارية بأغلاق عدد 7 مطاعم ، وذلك لعدم إستيفاء الشروط الصحية ولعملها دون ترخيص و عدم وجود شهادات صحية المطلوبة لمزاولة النشاط . كما تم رصد مواد غدائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك من اللحوم و الدجاج و الأسماك و الخضار بمقدار ١٤٣ كجم وتم مصادرة مواد وأدوات غير صالحه للاستخدام تظهر عليها علامات التلف ومخالفة لسوء التخزين ولتداول المواد الغذائية بطريقة غير صحية وعدم الإهتمام بالنظافه العامه والنظافة الشخصية للعاملين ، وتم تطبيق الغرامات عليهم بحدها الاعلى حسب الأنظمة والإشتراطات البلدية.

و تنوه البلدية للمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي مخالفات عن طريق الرقم الموحد ٩٤٠ أو عن طريق الحساب الرسمي بالتويتر kharjmun1 .

 

بالصور..#بلدية_الخرج تنقذ صحتنا من 7 مطاعم مخالفة وتتلف 143 كجم من الأطعمة الفاسدة

أخبار الخرج
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