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أخبار محلية > مع بداية العام الدراسي الجديد.. “وزير التعليم” يرحب بالمعلمين والمعلمات و”هيئة تدريس” الجامعات
23/08/2020   11:52 ص

مع بداية العام الدراسي الجديد.. “وزير التعليم” يرحب بالمعلمين والمعلمات و”هيئة تدريس” الجامعات

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رحب وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ اليوم (الأحد)، بالمعلمين والمعلمات ومنسوبي المدارس والجامعات والتدريب التقني، مع بداية العام الدراسي الجديد.

ودعا آل الشيخ الجميع لمواصلة العمل بروح الفريق الواحد، وهم أكثر استعداداً وتفاؤلاً بتجاوز التحديات، من أجل كتابة قصة نجاح جديدة.

وأشار إلى الجهود المبذولة من أعضاء الفريق التعليمي في البلاد، والمدعومة من القيادة الرشيدة، والتي تأتي في ظل الظروف الاستثنائية، وتفشي فيروس كورونا المستجد. وفق “أخبار 24”.

وأكد أن الوزارة استطاعت التغلب على هذه الظروف، بإجراءات عدة بينها تعليق الدراسة، وإقرار نظم التعليم عن بعد، ما كتب قصة نجاح لمسيرة التعليم عن بعد.

وأكد ثقته بالفريق التعليمي، قائلًا: “ثقتنا فيكم كبيرة وأنتم تعدون إنسان هذا الوطن، وأثبتت مواقفكم النبيلة وجهودكم المخلصة أنكم على قدر المسؤولية، وأكثر من ذلك محبتكم لهذا الوطن وقيادته، وتحقيق رؤيته دافع أكبر للعطاء والتفاني”.

مع بداية العام الدراسي الجديد.. “وزير التعليم” يرحب بالمعلمين والمعلمات و”هيئة تدريس” الجامعات

أخبار محلية
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