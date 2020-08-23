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أخبار محلية > “التعليم”: توزيع حسابات الدخول على منصة “مدرستي” خلال الأسبوع الحالي
23/08/2020   11:53 ص

“التعليم”: توزيع حسابات الدخول على منصة “مدرستي” خلال الأسبوع الحالي

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أعلنت وزارة التعليم، أنه سيتم خلال هذا الأسبوع؛ توزيع حسابات الدخول على “منصة مدرستي” للمستخدمين من الطلاب والطالبات، والمعلمين والمعلمات وقادة المدارس والمشرفين التربويين.

وأبانت الوزارة أن توزيع الحسابات سيتم بشكل تتابعي، وفق آلية تضمن وصول الحسابات للمستفيدين كافة بطريقة آمنة.

وكانت الوزارة دعت المستفيدين من المنصة إلى تحديث رقم الجوال في نظام نور، مشيرة إلى أن تحديث الأرقام يتيح لها تزويد المستفيدين من المنصة بحسابات الدخول في وقت مبكر. وفق “أخبار 24”.

واستعرضت الوزارة في وقت سابق القدرات الخاصة بمنصة “مدرستي”، مبينة أنها تحاكي واقع اليوم الدراسي بشكل كامل، سواء على مستوى الأنشطة الطلابية أو الحصص الدراسية أو غيرها من الأساسيات المكونة لليوم الدراسي الحضوري.

“التعليم”: توزيع حسابات الدخول على منصة “مدرستي” خلال الأسبوع الحالي

أخبار محلية
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