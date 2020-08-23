“المنشطات” تفحص نجوم “الفيصلي” قبل مواجهة “الهلال”

تواجدت لجنة المنشطات، في نادي الفيصلي، اليوم السبت، لأخذ عينات من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وذلك قبل المواجهة المرتقبة ضد نظيره الهلال الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأعلن الفيصلي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن تدريبات الفريق انطلقت اليوم بتمارين الإحماء والتسخين إلى جانب العديد من التدريبات البدنية تحت إشراف مدرب اللياقة فلافيو ترافيزان. وفق “أخبار 24”.
كما عمد الجهاز الفني بقيادة بريكليس شاموسكا، إلى تطبيق تمارين تكتيكية بمساحات صغيرة، قبل أن يفرض المدير الفني مناورة على كامل مساحة الملعب، أوقف من خلالها المناورة لشرح بعض الاخطاء التي يقع بها اللاعبون.
تقرير الفريق الاول لكرة القدم #الفيصلي pic.twitter.com/iCIGlh5dNY
— نادي الفيصلي السعودي (@AlFaisaly) August 22, 2020