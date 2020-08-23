“النصر” يسعى لضم نجم إنتر ميلان السابق

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن رغبة مسؤولي نادي النصر، في التعاقد مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بشكتاش، الصربي آدم لياييتش، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وقالت صحيفة “Fotomac” التركية، إن النصر قد دخل في محادثات من أجل ضم آدم لياييتش اللاعب الصربي، مضيفًا أن ناديه بشكتاش لا يمانع مسألة بيعه حال تلقيه عرضاً كبيرًا.
وأوضحت الصحيفة التركية، أن نادي النصر يريد ضم آدم لياييتش، بدلاً من البرازيلي جوليانو، الذي تقدم بشكوى ضد النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بسبب مستحقاته المتأخرة.
وأشارت الصحيفة إلى أن حال استطاع النصر التخلص من جوليانو، فلن يجد صعوبة في التفاوض مع بشكتاش من أجل لاعبه الصربي آدم لياييتش. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن صانع الألعاب الصربي آدم لياييتش، قد سبق له اللعب لأندية؛ بارتيزان الصربي وفيورنتينا وإيه سي روما وتورنتو وإنتر ميلان الإيطالي.