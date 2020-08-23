عقب اعتزاله كرة القدم.. رسالة خاصة من “الهلال” إلى علي الحبسي

وجه نادي الهلال، رسالة خاصة إلى حارس الفريق الأول لكرة القدم السابق، العماني علي الحبسي، وذلك بعدما أعلن اعتزاله كرة القدم رسميًا، أمس الجمعة، بعد مسيرة حافلة من الإنجازات على مستوى الأندية والمنتخب العماني.
وقال الهلال، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “شكرًا على ما قدّمت.. سنوات من العطاء، تضمّنها تمثيل الهلال والمساهمة في تحقيق البطولات”. وفق “أخبار 24”.
ولعب الحبسي، مع الهلال، لمدة عامين، حيث انضم إليه صيف عام 2017، حيث شارك معه في 34 مباراة، في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبعد رحيله، انضم إلى صفوف وست بروميش ألبيون الإنجليزي، صيف عام 2019.
شكرًا على ما قدّمت.. سنوات من العطاء، تضمّنها تمثيل #الهلال والمساهمة في تحقيق البطولات https://t.co/K7sL20zNXr
— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) August 22, 2020