تعليق مثير من خالد الغامدي على وجود لجنة المنشطات في “الفيصلي”

علق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، خالد الغامدي، على تواجد لجنة المنشطات، في النادي، اليوم السبت، لأخذ عينات من لاعبي الفريق، وذلك قبل المواجهة المرتقبة ضد نظيره الهلال الثلاثاء، ضمن الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ونشر “الغامدي”، عبر حسابه على تطبيق التواصل الاجتماعي “سناب شات” فيديو للحظة تواجد لجنة المنشطات في النادي معلقاً: “منورينا المنشطات اليوم.. حركات أول مرة أشوفها”.
يُذكر أن فريق الفيصلي يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب فرق بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 42 نقطة، وذلك من 26 مباراة خاضها الفريق.
لجنة المنشطات في الفيصلي ..؟
و #خالد_الغامدي مستغرب …!!#الهلال_الفيصلي pic.twitter.com/lJncL57IRk
— د. سعود آل سليم (@SaudSleem) August 22, 2020
وفق “أخبار 24”.