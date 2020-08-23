نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > “المدلج” يوجه نصيحة إلى الهلال للفوز على الفيصلي في الدوري
23/08/2020   1:36 م

“المدلج” يوجه نصيحة إلى الهلال للفوز على الفيصلي في الدوري

+ = -
755

وجه عضو المكتب التنفيذي السابق للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حافظ المدلج، نصيحة إلى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، قبل مواجهة نظيره الفيصلي، الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال “المدلج”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “دوري محمد بن سلمان للمحترفين، دخل مرحلة عنق زجاجة تتطلب العمل الإداري أكثر من الفني”.

وتابع: “التخدير سبب خسارة الهلال من الأهلي.. لقاء الفيصلي أصعب.. إذا أراد الهلال الفوز فعليه أن يتعامل معها وكأنها نهائي.. استمرار التفكير بسهولة المهمة يزيد صعوبتها”.

وفق “أخبار 24”.

“المدلج” يوجه نصيحة إلى الهلال للفوز على الفيصلي في الدوري

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885108155.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.