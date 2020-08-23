“المدلج” يوجه نصيحة إلى الهلال للفوز على الفيصلي في الدوري

وجه عضو المكتب التنفيذي السابق للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حافظ المدلج، نصيحة إلى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، قبل مواجهة نظيره الفيصلي، الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال “المدلج”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “دوري محمد بن سلمان للمحترفين، دخل مرحلة عنق زجاجة تتطلب العمل الإداري أكثر من الفني”.
وتابع: “التخدير سبب خسارة الهلال من الأهلي.. لقاء الفيصلي أصعب.. إذا أراد الهلال الفوز فعليه أن يتعامل معها وكأنها نهائي.. استمرار التفكير بسهولة المهمة يزيد صعوبتها”.
#دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين دخل مرحلة عنق زجاجة تتطلب العمل الإداري أكثر من الفني
التخدير سبب خسارة #الهلال من #الأهلي
لقاء #الفيصلي أصعب
إذا اراد الهلال الفوز فعليه أن يتعامل معها وكأنها #نهائي_الهلال_الفيصلي
استمرار التفكير بسهولة المهمة يزيد صعوبتهاhttps://t.co/JfmWjtKpAD pic.twitter.com/d4C3jzVo5V
— د.حافظ المدلج (@Hafez_AlMedlej) August 22, 2020
وفق “أخبار 24”.