كيف علق “غوميز” على قرار اعتزال علي الحبسي؟

وجه مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الفرنسي بافيتيمبي غوميز، رسالة إلى زميله السابق الحارس العماني علي الحبسي، الذي قرر اعتزال لعبة كرة القدم، رسميًا، الجمعة، بعد مسيرة حافلة من الإنجازات على مستوى الأندية والمنتخب العماني.
وقال “غوميز” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “لقد كان شرفاً لي أن ألعب إلى جانبك في الملعب.. وكانت تجربة رائعة أيضاً.. أتمنى لك كل التوفيق لك في الفصل الجديد من حياتك يا أخي، علي الحبسي”.
وكان علي الحبسي قال عبر حسابه بـ”تويتر”: “بعد سنوات تشرفت فيها بتمثيل عدد من الأندية داخل الوطن وخارجه، أُعلن اليوم إنهاء مسيرتي كلاعب كرة قدم”. وفق “أخبار 24”.
وأضاف الحبسي نجم الهلال السابق: “بهذه اللحظة ارفع خالص شكري وعظيم امتناني لكلِّ مَن ساندني طوال مسيرتي مؤكداً استمراري في خدمة وطني من مواقع أخرى”.
It was an honour to play next to you in the pitch and was great experience as well.
I wish you the Best of Luck to you for the new chapter of your life my brother. 🙏🏿❤️ @AliAlhabsi pic.twitter.com/1pMHGbo9OH
— Bafétimbi Gomis (@BafGomis) August 22, 2020