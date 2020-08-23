نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > كيف علق “غوميز” على قرار اعتزال علي الحبسي؟
23/08/2020   1:37 م

كيف علق “غوميز” على قرار اعتزال علي الحبسي؟

+ = -
547

وجه مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الفرنسي بافيتيمبي غوميز، رسالة إلى زميله السابق الحارس العماني علي الحبسي، الذي قرر اعتزال لعبة كرة القدم، رسميًا، الجمعة، بعد مسيرة حافلة من الإنجازات على مستوى الأندية والمنتخب العماني.

وقال “غوميز” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “لقد كان شرفاً لي أن ألعب إلى جانبك في الملعب.. وكانت تجربة رائعة أيضاً.. أتمنى لك كل التوفيق لك في الفصل الجديد من حياتك يا أخي، علي الحبسي”.

وكان علي الحبسي قال عبر حسابه بـ”تويتر”: “بعد سنوات تشرفت فيها بتمثيل عدد من الأندية داخل الوطن وخارجه، أُعلن اليوم إنهاء مسيرتي كلاعب كرة قدم”. وفق “أخبار 24”.

وأضاف الحبسي نجم الهلال السابق: “بهذه اللحظة ارفع خالص شكري وعظيم امتناني لكلِّ مَن ساندني طوال مسيرتي مؤكداً استمراري في خدمة وطني من مواقع أخرى”.

كيف علق “غوميز” على قرار اعتزال علي الحبسي؟

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885108158.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.