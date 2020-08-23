اللياقة والتكتيك سلاح النصر لمواجهة العدالة في الدوري

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، السبت، تدريباته، استعدادًا لمواجهة نظيره العدالة، المقرر لها الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
واشتمل المران على بعض التدريبات في النادي الصحي، من أجل رفع الجهد البدني للاعبين، بالإضافة إلى بعض التدريبات اللياقية في أرضية الملعب، كما خصص البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني، جزءاً من التدريبات من أجل تطبيق بعض الجمل التكتيكية.
ويحتل فريق النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 54 نقطة، خلف الهلال المتصدر بـ 60 نقطة، فيما يتذيل العدالة جدول الترتيب بـ20 نقطة. وفق “أخبار 24”.