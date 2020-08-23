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اخبار رياضية > إدارة الاتحاد ترفض مقترحًا بشأن مباراة الشباب
23/08/2020   1:38 م

إدارة الاتحاد ترفض مقترحًا بشأن مباراة الشباب

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علمت مصادر أن إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، رفضت مقترح الاتحاد العربي لكرة القدم، حول مباراة نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال بعد نهاية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضحت المصادر وفقًا لـ”الرياضية” أن الاتحاد العربي اقترح إجراء مباراة نصف النهائي بين الاتحاد والشباب، بعد نهاية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بيومين، في 12 سبتمبر القادم، ولكن الاقتراح قوبل بالرفض من الإدارة الاتحادية.

وبينت المصادر أن الاتحاد العربي تراجع عن اقتراحه بعد مبررات إدارة الاتحاد، كما يدرس إجراء مواجهة الفريقين عقب انطلاق الموسم المقبل بجولات عدة.

وذكرت أن اتحاد جدة رفض المقترح لرغبته في التركيز على ما تبقى من مباريات الدوري، وصعوبة موقف الفريق في سلم الترتيب في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

إدارة الاتحاد ترفض مقترحًا بشأن مباراة الشباب

اخبار رياضية
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