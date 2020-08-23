الاتحاد الآسيوي يوافق على طلب الأندية السعودية

علمت مصادر أن ممثلي الأندية السعودية المشاركة في دوري أبطال آسيا 2020، قدموا طلبا للاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعقد اجتماع لمناقشة عدة أمور قبل مغادرة الفرق إلى قطر، لاستكمال مباريات الدوري، منتصف سبتمبر المقبل.
وكشفت المصادر وفقًا لـ”الرياضية” عن أن الآسيوي وافق على طلب الأندية بعقد اجتماع “عن بُعد” مع ممثلي (الهلال والنصر والأهلي والتعاون)، اليوم الأحد.
وبينت أن الأندية السعودية ترغب في مناقشة عدت ملفات، أبرزها إلزام الأندية الأربعة بالوجود في فندق واحد، حيثُ سيؤدي ذلك إلى معاناة الفرق من صعوبات مختلفة، منها استخدام النادي الصحي، إضافة إلى مناقشة أمور مالية تخصُّ البطولة.