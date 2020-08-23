عقوبة كبيرة تنتظر رئيس النصر

كشفت تقارير صحفية، السبت، عن أن هناك عقوبة كبيرة بصدد تطبيقها على رئيس نادي النصر، صفوان السويكت، وذلك بعد تغريداته المثيرة عقب انتهاء ديربي الرياض بين فريقه النصر ونظيره الهلال.
وقالت صحيفة “الجزيرة”، إن لجنة الانضباط والأخلاق بصدد إصدار عقوبة مغلظة على رئيس النصر صفوان السويكت، نظير ما بدر منه عبر حسابه في تويتر وتجاوزه على اتحاد القدم، وأن هناك ترصّداً مخلاً بميزان العدالة.
وكان السويكت قد قال عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “بعد مشاهدة المباراة عدة مرات بهدوء، ولكونها مباراة مفصلية من الدوري الأغلى على قلوبنا، دوري الأمير محمد بن سلمان، فإن ماحدث لم يكن مجرد سوء تقدير من حكم، ما حدث كان ترصدا مخلا بميزان العدالة من قبل VAR”.
وتابع: “سبق أن طالبنا من خلال بيان سابق وخطابات الحاقية بضرورة التصحيح وتدارك الأخطاء التحكيمية لحماية العدالة ونزاهة المنافسة.. سنترقب في النصر ما سيجري من تغيرات جادة لضمان تطبيق العدالة بسواسية لكل الأندية، نادي النصر وحقوقه وحقوق جماهيره أمانة في أعناقنا ولن نفرط فيها بإذن الله”.
يذكر أن النصر خسر أمام نظيره الهلال بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف في مباراة ديربي الرياض، التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.