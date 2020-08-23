بشرى سارة للجماهير.. جاهزية محترف الأهلي لمواجهة ضمك

تلقت جماهير نادي الأهلي، بشرى سارة، وذلك قبل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أمام ضمك، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وشهدت تدريبات الفريق السبت، مشاركة صانع الألعاب الألماني ماركو مارين، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به وغاب على إثرها عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الماضية.
ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب فرق مسابقة دوري المحترفين، برصيد 46 نقطة، بينما ضمك يتواجد بالمركز الخامس عشر ومعه 25 نقطة بعد مرور 26 جولة. وفق “أخبار 24”.