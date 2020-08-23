“الدفاع المدني”: 3 وفيات و12 إصابة الحصيلة النهائية لانهيار المنزل الشعبي بجدة

أعلن الدفاع المدني بمحافظة جدة اليوم (الأحد)، أن حصيلة حادِث انهيار المنزل الشعبي بجدة، بلغت 3 حالات وفاة و12 إصابة.
وقال الدفاع المدني إن عمليات البحث والإنقاذ بالموقع انتهت بإخراج جميع الضحايا، حيث جرى نقل 12 مصاباً منهم إلى المستشفى.
وكانت فرق الدفاع المدني قد باشرت الحادث صباح اليوم، واستمرت فرق الإنقاذ في عمليات البحث باستخدام أجهزة البحث تحت الأنقاض. وفق “أخبار 24”.
وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمكة المكرمة العقيد محمد القرني، أن المنزل الذي انهار جزء منه مكون من ثلاثة أدوار، مبيناً أن الجهات المعنية تحقق في الواقعة للوقوف على أسباب انهياره.