“الراجحي” يصدر قرارًا بتوطين المهن الهندسية ووضع حد أدنى لأجورها

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، اليوم (الأحد)، قراراً بتوطين المهن الهندسية في المنشآت بنسبة 20%، ووضع حد أدنى للأجور لها.
وذكرت الوزارة أنه لاحتساب المهندس السعودي في نسبة التوطين يشترط ألاّ يقل الحد الأدنى للأجور عن 7 آلاف ريال.
وأوضحت أن القرار يأتي ضمن مجموعة من قرارات توطين المهن التي عملت الوزارة بالتعاون والشراكة مع الجهات الحكومية والإشرافية المعنية لتمكين الخريجين والخريجات من أصحاب المؤهلات النوعية للحصول على فرص وظيفية لائقة، وتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للكوادر الوطنية في القطاع الخاص.
وأبانت الوزارة أن القرار يسري على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من ذوي المهن الهندسية، مشيراً إلى أنه في حال استهداف مهن هندسية في قرارات سابقة أو قرارات لاحقة لمهنة أو مهن محددة بنسب مختلفة تماشياً مع تغييرات سوق العمل واحتياجاته، فيتم تطبيق نسبة التوطين الأعلى. وفق “أخبار 24”.
وقالت الوزارة إنه يمكن لأصحاب المنشآت والباحثين عن عمل الاطلاع على الدليل الإجرائي للقرار وتفاصيله وإجراءات تنفيذه؛ من خلال الدخول على موقع الوزارة الإلكتروني.