“سعود الطبية”: 34.2% نسبة الإصابة بالاضطرابات النفسية في المملكة.. والوسواس القهري 4.1%

كشفت مدينة الملك سعود الطبية عن أن نسبة الإصابة بالاضطرابات النفسية في المملكة بلغت 34.2%.
وقالت الأخصائي أول نفسي إكلينيكي ندى العيسى إن اضطرابات القلق شكلت 23.2%، وهو ما يتماشى مع معظم إحصائيات منظمة الصحة العالمية، تليها اضطرابات التحكم بالدوافع 11.2%، الاضطرابات المزاجية 9.2%، اضطرابات الأكل 6.1٪، واضطرابات إساءة استخدام المواد 4%.
وأوضحت أن أكثر الاضطرابات المنفردة انتشارًا كانت قلق الانفصال، بنسبة 11.9%، واضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه بنسبة 8%، واضطراب الاكتئاب الجسيم بنسبة 6%، وأخيرًا اضطراب الوسواس القهري بنسبة 4.1%.
وأضافت أن نسبة الإصابة باضطرابين أو أكثر 15%، ونسبة الإصابة بثلاثة اضطرابات أو أكثر 7.5%، ونسبة الإصابة بأربعة اضطرابات أو أكثر 3.9%، وحوالي 17% من المصابين باضطرابات نفسية شديدة فقط هم من يحصلون على العلاج، بينما 83% لا يحصلون عليه. وفق “أخبار 24”.
وأبانت العيسى أن تداخل وتفاعل الظروف الخارجيّة البيئية، كالمادية والاجتماعية، مع الظروف الداخلية، كالنفسية والجسمية بشكل معقد وجارف يقود الفرد إلى الكثير من السلوكيات غير التكيفية على الصعيدين الداخلي والخارجي.
وأشارت إلى أنه ليست هناك طريقة أكيدة للوقاية من الأمراض النفسية، ولكن في حال شعر الفرد ببعض الأعراض التي قد ترجح إصابته، فعليه مراجعة الطبيب، واتباع الخطوات التي يوصي بها الطبيب للتحكم في تلك الأعراض ومنع تفاقم المشكلة.