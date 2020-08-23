“التخصصي” يحصل على الاعتماد الدولي لخدمات صيدلة المستشفيات والنظام الصحي

حصل مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، على الاعتماد الدولي لخدمات صيدلة المستشفيات والنظام الصحي، من الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي، كأول مركز طبي عالمي خارج الولايات المتحدة الأمريكية.
وحاز قطاع الرعاية الصيدلية في المستشفى على التميز الخاص في مجالي الأبحاث والتدريب لبرامج الإقامة.
وقال مدير عام قطاع الرعاية الصيدلية بالمستشفى، الدكتور عبد الرزاق الجزائري، إن معايير الاعتماد تعكس التطور الهائل في نوعية الأدوية المستخدمة في المستشفيات المرجعية، وخصوصاً أدوية الأورام، وزراعة الأعضاء، والأمراض الوراثية، وأمراض القلب وغيرها. وفق “أخبار 24”.
وأبان أن فريق تقييم مختصاً من الجمعية الأمريكية، قد زار المستشفى ومركز الأبحاث بالرياض، في مارس الماضي، لتقييم مواقع وخدمات الأقسام التابعة لقطاع الرعاية الصيدلية، وعقد اجتماعات مطولة مع الكادر الإداري والطبي والتمريضي خلال الزيارة.
وتغطي معايير الاعتماد الدولية عدة مجالات، تشمل: القيادة والإدارة، الجودة، سياسة الدواء والمعلومات الدوائية، سلامة الدواء، إدارة المعلومات، سلاسل الإمداد الدوائية، خدمات الصيدلة السريرية، والتعليم والتدريب.