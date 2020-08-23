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أخبار محلية > “وزارة الطاقة” توقع مذكرة تفاهم مع شركة “نيوم”
23/08/2020   4:32 م

“وزارة الطاقة” توقع مذكرة تفاهم مع شركة “نيوم”

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وقعت وزارة الطاقة اليوم (الأحد) مذكرة تفاهم مع شركة “نيوم”، بهدف التعاون في مجالات الطاقة في مشروع نيوم.
وقع المذكرة وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، والرئيس التنفيذي لمشروع نيوم المهندس نظمي النصر.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان ذكر في وقت سابق أن الوزارة ستعمل على مساندة شركة “نيوم” في جميع المجالات المُتعلقة بالطاقة، منها على سبيل المثال، مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بهدف جعل نيوم منطقة رائدة في العالم، تعتمد على الطاقة المستدامة لتوفير جميع احتياجاتها من الطاقة. وفق “أخبار 24”.

“وزارة الطاقة” توقع مذكرة تفاهم مع شركة “نيوم”

أخبار محلية
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